«Укрзалізниця» ожидает почти 3 млрд гривен убытков

«Укрзалізниця» по итогам текущего года ожидает получить 2,8 млрд. грн. убытков от пригородных перевозок пассажиров. Об этом сегодня сообщил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок предприятия Александр Гудков, передает УНИАН. По его словам, пригородные перевозки остаются самым убыточным видом деятельности железных дорог. В частности, с начала года было перевезено 247 млн. человек, свыше 1 млн. - ежесуточно, отправлено 421 тыс. поездов, около 1 750 - ежесуточно. По данным Гудкова, за 8 месяцев при расходах 2,1 млрд. грн. доходы железных дорог составили 244 млн. грн. от пригородных перевозок. Таким образом, убытки составили уже 1,856 млрд. грн. Процент покрытия расходов доходами составляет 11,5%. «То есть на 1 гривню расходов мы получаем чуть больше 11 копеек», - отметил А. Гудков При этом тарифы на пригородные перевозки ежегодно в среднем повышаются приблизительно на 15%. По данным чиновника, на сегодня изношенность электропоездов постоянного тока составляет 76%, переменного тока - 83%, дизель-поездов - 93%.