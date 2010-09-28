Кабмин согласился досрочно продать «Укртелеком»

Кабинет министров Украины согласился с предложением Фонда государственного имущества выставить на аукцион госпакет акций «Укртелекома». Соответствующее распоряжение №1884-р от 27 сентября опубликовано сегодня на официальном сайте правительства. Кабинет министров Украины согласился на продажу пакета акций в размере 25% уставного капитала плюс одна акция ОАО «Укртелеком». Также Кабмин cогласился с Фондом госимущества относительно внесения изменений в план размещения акций «Укртелекома» в части продажи пакета акций в размере 92,79% (17,376 млрд) на аукционе. Кроме того, Кабмин исключил «Укртелеком» из перечня предприятий, учреждений и организаций, которые передаются в сферу управления Министерства транспорта и связи.