Губернатор Сумщины не видит причин для подорожания продуктов

Оснований для роста цен на продукты питания в Сумской области нет. Об этом заявил председатель Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь во время заседания комиссии по контролю за ценовой ситуацией на потребительском рынке, сообщает пресс-служба Партии регионов. По его словам, задачей администрации области является мониторинг цен и предотвращения их повышению. «Для сохранения стабильных цен на продукты питания налоговая инспекция, санитарно-эпидемиологическая станция и государственная инспекция по контролю за ценами должны действовать вместе, наработать четкие механизмы реагирования на возможные вызовы и оперативно реагировать на них», - отметил Чмырь. По данным Государственной инспекции по контролю за ценами в Сумской области, уровень средних розничных цен на основные продукты питания в регионе сегодня на 1-12% ниже, чем в среднем в государстве. Сумщина занимает восьмое рейтинговое место среди областей Украины по уровню цен.