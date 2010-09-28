Азаров: Задолженность по НДС сократилась до 4 млрд грн

Правительство Украины сократило задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость до 4 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров на конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции», организованной фондом «Эффективное управление» в партнерстве с изданием Financial Times, сообщает Интерфакс-Украина. «На данный момент это (задолженность. – Ред.) - около 4 млрд грн, а к 1 октября будет где-то порядка 3 млрд грн», - сказал он. По словам премьера, Кабинет Министров рассчитывает до конца года полностью погасить задолженность по НДС и перейти к автоматическому режиму его возмещения. Как сообщалось, согласно оценкам Азарова, долг правительства по возмещению НДС в марте составлял 35 млрд грн, к середине сентября он снизился до 11 млрд грн. Подписанный в июле этого года меморандум украинских властей с Международным валютным фондом предусматривает сокращение долга по возмещению НДС к 1 октября 2010 года до 3 млрд грн и полную его ликвидацию к началу 2011 года. Для этого правительство оформило долг по возмещению НДС на 1 мая 2010 года на сумму 16,4 млрд грн облигациями, которые были выпущены в конце августа. По данным бизнес-ассоциаций Украины, выпуск НДС-облигаций не привел к кардинальному улучшению текущего возмещения НДС, в связи с чем в Кабинете Министров обсуждалась возможность дополнительного выпуска этих инструментов. Ряд предприятий заявляют, что налоговые органы препятствуют подаче налоговых деклараций, искусственно сдерживая объем НДС для возмещения.