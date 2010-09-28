В следующем году Украина построит в два раза больше самолетов

Украина в 2011 году планирует построить 12 самолетов «Ан» и в последующие годы увеличивать их производство. Об этом в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции» заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает УНИАН. «Авиастроительный комплекс за последние годы производил, в лучшем случае, 5-6 самолетов в год. В будущем году мы планируем произвести 12 самолетов», - сказал Азаров. При этом он подчеркнул, что для того, чтобы авиастроительные предприятия Украины вышли на уровень рентабельности, необходимо производить самолеты в количестве 150-200 штук в год. «По силам ли это украинскому авиационному комплексу? Конечно, по силам», - сказал Азаров. При этом он выразил уверенность, что самолеты украинского производства будут востребованы на рынке. Напомним, 20 июля стало известно, что компания «Антонов» и ОАО «Ильюшин финанс Ко» подписали твердый контракт на 10 самолетов Ан-158 и опцион еще на 10.