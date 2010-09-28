Азаров надеется на 100 млрд грн инвестиций в Украину

Премьер-министр Украины Николай Азаров рассчитывает на 100 млрд грн инвестиций в экономику Украины в 2011 году. Об этом он сообщил, выступая сегодня на конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции», пишет УНИАН. «Если оценивать инвестиционный ресурс, который мы будем иметь, - 20-25 млрд грн, если оценивать возможности привлечения кредитного ресурса совсем без риска, без особого риска - порядка 50 млрд грн в год, это и внутренние и внешние кредиты, и порядка 30 млрд грн бюджетных ресурсов, которые мы можем выделить, то мы получим цифру около 100 млрд грн. Вот реальная цифра, на которую мы рассчитываем в следующем году», – сказал Азаров. По его словам, при эффективном использовании данного объема средств рост ВВП Украины по итогам 2011 года может составить около 10%. Премьер-министр сообщил, что инвестиции планируется направлять преимущественно в те отрасли, которые смогут показать результат от такого инвестирования уже через 2-3 года. Среди таких отраслей Азаров выделил сельское хозяйство как наиболее перспективную отрасль экономики. Напомним, глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин заявлял, что у Украины есть цель войти в семерку крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире.