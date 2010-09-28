Президенту не нравится, как государство «регулирует» предпринимателей

Президент Украины Виктор Янукович требует проведения реформ с целью упрощения системы государственного регулирования предпринимательской деятельности. Об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам, которое проходит в Киеве, передает пресс-служба Президента. По словам Януковича, с целью упрощения разрешительной системы необходимо на законодательном уровне создать предпосылки для перехода от принципа организационного единства при выдаче разрешительной документации к принципу «единого окна». «То есть исключительно через государственного администратора, без обращения субъекта ведения хозяйства к представителю местного разрешительного органа», - объяснил свою позицию глава государства, отметив, что при этом непосредственного контакта предпринимателя с лицом, принимающим решение о предоставлении разрешения, не должно быть. Кроме того, глава государства требует кардинального пересмотра всех разрешительных процедур, в частности в сфере строительства, с тем, чтобы максимально сократить количество документов и согласований, необходимых для начала строительства и введения в эксплуатацию объектов. «Для большинства объектов срок получения всей разрешительной документации не может превышать 60 дней», - убежден Янукович. Он напомнил, что внес в парламент законопроект, которым предлагается отменить лицензирование 23 видов хозяйственной деятельности из 66, лицензируемых сегодня. При этом он выразил надежду на быстрое принятие этого законопроекта уже во втором чтении. «Должны быть сокращены на 90% виды работ, которые в настоящее время подпадают под лицензирование. Целесообразно также сократить количество документов, которые необходимо подавать для получения лицензий, а также сократить порядок их получения», - отметил Президент. В сфере совершенствования государственной регуляторной политики Янукович акцентировал внимание на необходимости реформирования системы надзора за соответствием продукции установленным требованиям. «Я требую провести коренное реформирование этой сферы», - подчеркнул он и сообщил, что как первоочередной шаг выносит на рассмотрение Верховной Рады проект закона о рыночном надзоре и контроле продукции, а также законопроект о недопущении оборота в Украине опасной продукции. По убеждению Президента, принятие этих законопроектов позволит ввести европейский принцип, по которому рыночному надзору подлежит продукция, введенная в оборот и распространяемая на рынке.