До конца года цены на одежду в Украине «подскочат» на 20%

Цены на готовую одежду до конца 2010 года возрастут в Украине примерно на 15-20%. Об этом ProUA сообщили представители компаний-импортеров продукции легкой промышленности. Прямое влияние на цену товаров легкой промышленности сегодня оказывает ситуация со стоимостью хлопковолокна, утверждает директор группы компаний «Текстиль-Контакт» Валерий Дубовой. Это сырье на мировых биржах в последнее время дорожает из-за неурожая хлопка в Пакистане и частично в Индии. По словам Дубового, в большей степени подорожание пока сказывалось на тканях, цены на которые уже выросли на 20-25%. Кроме того, автоматически повышаются цены и на другие виды продукции на основе хлопка: к примеру, на постельное белье, домашний текстиль (шторы, халаты, полотенца), технические материалы и изделия медицинского назначения (вату, марлю). Несмотря на это, украинские производители и импортеры надеются, что неплохой объем урожая хлопчатника в Китае, Бразилии, Узбекистане и Туркменистане в дальнейшем сгладит эту негативную тенденцию. Дубовой считает, что наибольший рост цен будет наблюдаться в эконом- и в среднеценовом сегменте - то есть на массовом вещевом импорте из Китая и Турции. На дизайнерскую одежду цены, скорее всего, останутся неизменными (из-за большого размера маржи). Пойти по этому пути - сохранить цену за счет уменьшения наценки - возможно, решат и некоторые европейские производители брендовых изделий среднего ценового сегмента. «Вряд ли украинцы станут покупать меньше одежды. Скорее, при финансовых проблемах перейдут на вещи из более низкой ценовой категории», - прогнозирует Дубовой. По оценкам «Украинской торговой гильдии», в структуре потребительских расходов типичных киевских домохозяйств доля расходов на одежду составляет порядка 20% в общей структуре семейного бюджета.