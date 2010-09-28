МВФ недоволен повышением зарплат в Беларуси

Международный валютный фонд раскритиковал планы властей Беларуси увеличить на треть зарплаты в государственном секторе накануне президентских выборов в стране. Об этом сообщает «Радио Свобода». Представительница фонда сообщила, что намерения Минска не имеют экономического обоснования и противоречат ранее заключенным договоренностям между МВФ и Беларусью. Белорусский президент Александр Лукашенко, который стремится избрания на четвертый срок, в понедельник объявил, что, помимо зарплат в государственном секторе, минимальная зарплата с 1 ноября увеличится на 55 процентов. По прогнозам экспертов, такие шаги будут стоить 2,3 миллиарда долларов и удвоят ожидаемый дефицит бюджета Беларуси.