Индия создаст биометрические карты на всех своих граждан

Индия приступает к выдаче «идентификационных кодов» гражданам страны. Уникальный 12-значный номер присвоят каждому из 1,2 млрд индусов, сообщает The Wall Street Journal. В рамках проекта будут собраны отпечатки пальцев и отсканированы радужные оболочки глаза всех жителей. Данные будут хранить в центральной базе данных. По мнению многих специалистов, это наиболее технологически и технически сложные национальные усилия идентификации. Лидеры страны возлагают свои надежды на программу по решению проблем развития, которые сохраняются, несмотря на быстрый экономический рост. Уникальные идентификационные номера якобы впервые даст сотням миллионов бедных индусов доступ к таким услугам, как банковское дело.