Кабмин вернет ГИУ право рефинансировать ипотечные кредиты

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании намерен изменить функции Государственного ипотечного учреждения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня на заседании Кабмина, передает УНИАН. «Мы возвращаем Государственному ипотечному учреждению его основную функцию – рефинансирование первичных ипотечных кредиторов. Другие непрофильные функции, которые фактически привели к ухудшению показателей деятельности ГИУ, будут ликвидированы», – сказал Азаров. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.