Азаров делает ставку на агропром и строительство

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил аграрному блоку правительства разработать комплексную программу продовольственного самообеспечения и ускоренного развития агропромышленного комплекса Украины. Об этом Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета Министров, информирует УНИАН. Азаров отметил, что эта программа должна предусматривать стабилизацию цен на сельхозпродукцию, а также продовольственную безопасность и создание рыночной инфраструктуры – овощехранилищ, холодильников, оптовых рынков, и восстановление поголовья крупного рогатого скота. Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс и строительство станут основными отраслями для обеспечения экономического роста в Украине. «Строительство и агропром, по нашим задумкам, будут с 2011 года локомотивами экономического роста, поскольку они ориентированы на внутренний рынок и неуязвимы для внешней конъюнктуры», - сказал Азаров. Он возложил обязанности по координации подготовки национальных программ в АПК и строительной сфере на первого вице-премьер-министра Андрея Клюева.