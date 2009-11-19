Продам плавающий БТР

19 ноября 2009, 11:07

Покупка автомобиля – что может быть проще? Честно заработанные переведены в валюту.

Глаза горят, голова вертится из стороны в сторону на заполненной автотранспортом улице. «Вот это ласточка... 2.0. Возьму». Все готово к покупке.
На самом деле купить автомобиль не так просто, как может показаться на первый взгляд. Даже в условиях спада продаж при кризисе можно столкнуться с множеством подводных камней. Инструкций по приобретению и продаже автомобиля не существует. У потенциального покупателя возникает вопрос: «Как купить авто? Как сделать правильный выбор?». В автосалоне, на авторынке «с рук», по объявлению в газетах или через Интернет. Мы выяснили преимущества и недостатки каждого из этих способов приобретения и продажи «железного коня».
Салон. «Комфортно. Дорого»
Покупка автомобиля в салоне – классический для западных автолюбителей вариант. Большинство автомобилей покупают именно таким образом. Однако есть масса нюансов.
Часто автомобильные дилеры в рекламных кампаниях указывают привлекательную стоимость авто, на которую обязательно «клюнет» потенциальный покупатель. Но не следует обольщаться, так как заманчивая цена – это, скорее всего, очередной маркетинговый ход, и за относительно невысокую цену вам предлагают приобрести базовую комплектацию автомобиля, которая оснащена только минимальным набором оборудования.
Если решили пойти в салон, необходимо обращаться исключительно к крупным, проверенным дилерам с хорошей репутацией, которые работают не через посредников, а напрямую с автоконцернами. Они обеспечат качественное оперативное послегарантийное обслуживание. Это достаточно сложно в настоящее время.
Приобретение автомобиля в автосалоне – длительный и дорогой процесс. Среди преимуществ – крыша над головой и чашка кофе от менеджера. Кроме того, будущие владельцы авто часто покупают автомобили в салоне, мотивируя это тем, что только здесь можно приобрести действительно новую «чистую» машину, которая была ввезена и растаможена по всем правилам.
Однако в салоне чаще всего можно приобрести только новые автомобили. Цены на них на 30-35% выше по сравнению с 2-3-годичными авто б/у. Что же делать, если карман позволяет купить только б/у? Некоторые автосалоны предлагают услуги по приему авто на комиссию, по обмену автомобилей на б/у и новые с доплатой - «трейд-ин».
Авто…авторынок. «Много. Холодно и сыро»
Второй вариант – покупка на авторынке. Среди явных преимуществ – хороший выбор моделей и комплектаций. От «тройки» BMW до новеньких Мерседесов. Можно поторговаться и прогулять на базаре целый день, обсматривая автомобили. Однако, желая сэкономить, вы можете потерять в несколько раз больше. Нужно помнить, что бесплатный сыр – только в мышеловке. На авторынке вы можете купить угнанный или технически неисправный автомобиль. Поэтому перед покупкой авто нужно в срочном порядке проверить его по базе ГИБДД, сделать техническую диагностику. Приобретая автомобиль на авторынке, стоит помнить, что вы не застрахованы от «сердечных» случав, и тот, кто так уверенно и дружелюбно продавал автомобиль, всячески его расхваливая, может оказаться не кем иным, как обыкновенным мошенником. Но самое главное – взять с собой на базар автомеханика, который поможет оценить реальное состояние машины.
Если нужно продать автомобиль, учтите, что торговля на авторынке начинается с шести утра, а то и раньше – очереди автомобилей могут быть большими. Чем раньше получится приехать, тем больше у будет шансов удачно припарковаться. Ни в коем случае нельзя «вестись» на уговоры перекупщиков, которые ожидают прямо при въезде. Они будут предлагать «наличку», находить самые разные недостатки в авто (царапины, вмятины и т.д.) для того, чтобы после продать машину на пару тысяч долларов дороже. Как бы перекупщик не уговаривал, не стоит торопиться, нужно подождать хотя бы несколько часов.
Газеты и журналы. «Неактуально. Без фото. Долго»
Покупка автомобиля через объявления в газете или на столбах и остановках – на первый взгляд, весьма заманчивый способ. Мы позвонили по трем газетным объявлениям: Mazda3, Subaru Impreza и ВАЗ 21099. В первых двух случаях выяснилось, что цена на автомобиль значительно выше указанной в объявлении, а в «девяносто девяти» - машина была после аварии.
На самом деле большая часть таких объявлений принадлежит вовсе не владельцам автомобилей, а посредникам, которые за определённую сумму помогут приобрести «автомобиль своей мечты». Дозвонившись по номеру, нужно быть готовым, что вас попросят перезвонить по другому, в другое время и т.д. В газетной рубрике о продаже авто значительная часть объявлений принадлежит не частным лицам, а компаниям, которые просто напросто экономят на рекламе. Если вы всё-таки решитесь на приобретение автомобиля через подобные объявления, перед тем, как визуально знакомиться с будущим автомобилем, устройте продавцу настоящий «допрос» по поводу состояния автомобиля. Часто информация, заявленная в объявлении, не совпадает с реальной. Тем более далеко не всегда вы можете увидеть качественную фотографию авто. Это поможет сэкономить ваше время.
Михаил Липяцкий, менеджер колл-центра одного из киевских банков, решил продать свою Honda Civic и приобрести Honda Accord. Мы провели с ним эксперимент. Из 10 потенциальных покупателей на просмотр машины пришли только трое, которые ожидали увидеть «что-то другое». Двое же владельцев Accord, которых Михаил также искал по объявлениям в газете, в день выхода газеты ответили, что автомобиль уже продан. С одним лишь удалось назначить встречу. Потратили 4 часа, чтобы увидеть поцарапанный Accord, о чем собственник «забыл сказать» по телефону.
Интернет-ресурсы. «Современно. Торг уместен»
Покупка и продажа автомобиля через специализированные интернет-ресурсы – удобный, эффективный и, главное, бесплатный способ. За считанные минуты можно отфильтровать необходимые объявления по цене, дате подачи, наличию фотографии и другим параметрам. Разместить объявление о продаже – еще быстрее. Легко найти машину выбранной марки и модели, сравнить цены в зависимости от комплектации и пробега. Однако и тут нужно не прогадать. Если опубликовать объявление так легко – значит, Интернет кишит мошенниками. Так и есть. Каждый день автоматически размещаются сотни объявлений с несуществующим товаром. Только ради того, чтоб вы перешли по ссылке и дали заработать мошенникам очередной «цент». Поэтому выбирать нужно только интернет-доски объявлений о продаже автомобилей с ручной модерацией. Таким образом, вам гарантируют реального продавца и «живое» объявление.
Самое главное преимущество покупки машины через Интернет – большинство владельцев машин сейчас продают свои собственные автомобили именно таким образом. Приобретение авто через Сеть – широко распространённая практика. Разместить объявление на одном из автомобильных сайтов в Интернете – дело не такое хлопотное, как ездить по авторынкам, звонить или писать в рекламные отделы газет или расклеивать объявления на столбах. В Интернете огромный выбор автотехники: от запчастей до элитного автомобиля, от мотоциклетного шлема до настоящего плавающего БТРа, который можно купить всего за 10.000$. При этом в хорошем смысле шокирует огромный выбор марок и ценовых категорий. Тут можно купить от «Запорика 968М» с запасным мотором, и двумя запасными дверями за 550$, БМВ 318, 95 и Сhevrolet Laceti, 07 за 3000$ до «годовалых» Porsche Cayenne Turbo за 99.000$ и Mercedes-Benz Gl 450 4 Matik за 110.000$.
На страницах одного из лидеров Интернет-продаж автомобилей – сайта с ручной модерацией объявлений – www.auto.slando.com.ua мы нашли рубрикатор (легковые автомобили, грузовые автомобили, автозапчасти, автоуслуги, обмен и т.д.), достаточно удобный поиск по городам, районам, цене, ключевым словам, наличие большого количества фотографий. Порадовала возможность подписаться на получение новых объявлений в рубрике по электронной почте.
Журналист Богдан Яцюк признается, что ездить по авторынкам и предлагать свое четырехколесное чудо – для него лишние хлопоты. Он поступил проще – разместил свое объявление в Интернете. Уже через неделю позвонил первый клиент. «Осмотрев авто, мы сошлись в цене», - говорит Богдан. Бизнес-леди Илона Кравчук, владелица красного Mini Cooper, поделилась своими размышлениями по поводу покупки автомобиля: «Я за свою жизнь поменяла не одно авто. Машина – для меня не только способ передвижения. Это мой стиль. Я покупала машины на авторынках, в салонах. Когда с финансами были проблемы, пыталась даже купить «девятку» через газетное объявление. Для человека двадцать первого столетия, для тех, кто шагает в ногу со временем, кто является приверженцем самых передовых технологий, Интернет – лучший выбор для покупки/продажи авто. Я приобрела свою последнюю машинку в Интернете и осталась безумно довольна».
На что стоит обратить внимание
«Покупка автомобиля через Интернет – это быстрый и удобный способ. Как и покупка любого подержанного автомобиля, она связана с определенным риском. Придерживайтесь пяти простых правил и сможете очень выгодно купить/продать свой автомобиль через Интернет», - делится опытом Андрей Добрынин, директор по маркетингу ресурса Slando.com.ua. 1) Ценовая политика. Хорошенько изучите цены на автомобили подобной марки, комплектации и состояние. При продаже автомобиля проанализируйте цены на подобные автомобили в автосалонах/авторынках. Постарайтесь выяснить, насколько успешны продажи автомобилей той же марки в розницу.
2) Будьте честны и объективны. При составлении объявления будьте предельно честны и объективны, изложите наиболее полную информацию о вашем автомобиле, добавьте как можно больше фотографий. Снимите любительское видео авто.
3) Не торопитесь. При покупке автомобиля не торопитесь. Ознакомьтесь со всеми предложениями. Обсудите возможные варианты.
4) Получите максимум информации. Не тратьте свое драгоценное время впустую. Перед тем, как организовать первую встречу и визуально ознакомиться с авто, поговорите с его владельцем по телефону, расспросите обо всех недостатках и преимуществах автомобиля попросите владельца прислать дополнительные фотографии по электронной почте.
5) Безопасность превыше всего. Встретившись с владельцем, проверьте все документы на автомобиль, номера кузова и двигателя, а также покрытие кузова на следы аварий. Точную картину может дать портативный дефектоскоп по определению кузовных изъянов.
Какой бы вариант купли-продажи автомобиля вы бы не выбрали, будьте осторожны и бдительны, принимайте только взвешенные, хорошо обдуманные решения.

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