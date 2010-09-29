Украина сократила транзит венесуэльской нефти в Беларусь

Объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь через территорию Украины в 2011 году сокращен до 9 млн тонн. Об утверждении соответствующего соглашения на сегодняшнем заседании Кабинета Министров сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко, информирует УНИАН. По словам Ефименко, согласно украинско-белорусскому соглашению о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти через территорию Украины в Беларусь, ожидаемый объем транзита нефти в 2011 году сокращен с ранее планируемых 10 млн тонн до 9 млн тонн. «Такое соглашение принято между правительствами Украины и Беларуси. Там зафиксирован объем (транзита. – Ред.) на 2011 год в 9 млн тонн нефти», – сказал Ефименко. При этом он уточнил, что в текущем году вместо запланированных ранее 4 млн тонн нефти объем транзита ожидается в размере 1,5 млн тонн. Ефименко отметил, что на сегодняшний день сформировались ритмичные темпы транзита нефти – 5 танкеров объемом по 80 тыс. тонн за 2 месяца. Согласно договоренностям президентов Беларуси Александра Лукашенко и Венесуэлы Уго Чавеса, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн тонн нефти в 2010 году и 10 млн тонн - в 2011 году. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.