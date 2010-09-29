Кабмин дал денег на ремонт Одесского театра оперы и балета

Кабинет министров внес изменения в Госбюджет и изменил назначение 12 млн. гривен со Стабилизационного фонда. Об этом говорится в постановлении №872 от 27 сентября, опубликованном сегодня на сайте правительства. Согласно сообщению, 7 млн гривен будут перечислены Одесскому национальному академическому театру оперы и балета, 5 млн. гривен - Одесскому национальному медицинскому университету. В частности, в театре намерены провести капитальный ремонт и реконструкцию производственных мастерских, а также изготовление проектно-сметной документации для обеспечения работников театра жильем. В вузе деньги расходуют на приобретение медицинского оборудования, а также на капитальный ремонт Центра реконструктивной и восстановительной медицины.