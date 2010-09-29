Газ в украинских хранилищах наполовину импортный - Бойко

ГК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах газа 23 млрд. куб. м природного газа. Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко в интервью газете «Урядовий кур'єр». «Около половины этого объема - газ, который «Нафтогаз Украины» импортировал из России», - сказал Бойко. При этом он добавил, что «по расчетам, когда объемы газа превышают 16 млрд. куб. м, этого достаточно, чтобы спокойно пройти зимний период». «Следующий отопительный сезон пройдет по плану», - добавил министр.