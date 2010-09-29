Одесский порт договорился о перевозках с Сирией

Одесский морской торговый порт намерен увеличить грузопоток и объем контейнерных перевозок из Сирийского порта Латтакия. Соответствующий протокол о сотрудничестве был подписан между портами двух стран, сообщает пресс-служба Минтранса. Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере контейнерных перевозок, а также договорятся о сокращении времени и других формальностей, которые возникают во время приема и обработки грузов. Кроме того, планируется провести обмен опытом между специалистами портов по привлечению дополнительных грузопотоков, применение систем качества, контроля за туристической деятельностью и стратегическому планированию развития. Стороны в соответствии с требованиями законодательства обеих стран договорились организовать постоянную линию перевозок с привлечением судоходных компаний обеих стран, а также проводить компанию по привлечению новых грузопотоков. Планируется также организовать тесное сотрудничество по научно-техническим вопросам работы портов.