Кабмин даст 65 млн грн на одесскую больницу

Кабинет Министров Украины планирует выделить 65 млн грн на строительство лечебного корпуса Одесской областной клинической больницы на 300 кроватных мест. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Николай Азаров, сообщили Главреду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. «Сегодня будет рассмотрен вопрос о направлении 65 млн грн на строительство лечебного корпуса Одесской областной клинической больницы приблизительно на 300 кроватей. Одновременно уменьшаются расходы на объекты, где в полном объеме не завершена подготовка технической документации в том же городе», - отметил Николай Азаров. При этом он отметил, что правительство держит на постоянном контроле состояние использования средств, которые направляются в регионы в виде государственной инвестиции. Кроме того, премьер-министр Украины призвал глав облгосадминистраций эффективно распоряжаться государственными средствами: «Если по тем или иным причинам в текущем году работы на объектах проводиться не могут, то средства должны перенаправляться на другие объекты. Срочно подавайте предложения о перераспределении. Предупреждаю: ресурс, который в этом году будет заморожен в результате неготовности территории, - это «шлагбаум» для получения инвестиционных ресурсов в 2011 году. Неэффективных менеджеров страна не будет финансировать». Напомним, 23 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров совершил визит в Одессу. Там он заявил, что ему «откровенно стыдно за состояние Одессы».