Минтранс откроет Днепр российским судам

Министерство транспорта планирует открыть Днепр для плавания российских судов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил Министр транспорта и связи Константин Ефименко, сообщает пресс-служба ведомства. Чиновник отметил, что в рамках визита в Украину премьер-министра России Владимира Путина, 26 октября планируется подписание ряда договоренностей. «Мы откроем наши водные пути для русских, а русские открывают внутренние водные пути для нас. Прежде всего, это Волга и Дон», - подчеркнул Константин Ефименко. Кроме того, Министр подчеркнул, что на сегодня ведется работа с операторами Днепра для того, чтобы река была открыта не только для российских судов, а вообще сделать свободным доступ к ее водных путям.