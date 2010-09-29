Украина может покупать газ у кого угодно - Бойко

Процессы интеграции в европейское энергетическое сообщество дают возможность либерализовать газовый рынок, в том числе в части альтернативного газоснабжения. Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, сообщили Главреду в пресс-службе ПР. «Предыдущее правительство внедрило у нас «сверхевропейскую» систему формирования газовых тарифов, потому что закупали газ дороже, чем получала его Европа», - отметил министр. В то же время Бойко отметил, что у Украины есть внутренний рынок, и есть внутренняя цена, которая сегодня работает. Если европейские компании предложат цену ниже, чем они сегодня есть, то Украина охотно их примет. И она будет поставлять газ и электрическую энергию. «Мы можем покупать газ не только у «Газпрома», а у того, кто предложит лучшую цену. Теоретически. Практически - сегодня нет других предложений, чем те, которые Украина получила от русского поставщика. Но надеюсь, что все эти процессы интеграции в европейское энергетическое сообщество дадут возможность либерализовать газовый рынок, в том числе из альтернативного газоснабжения», - заявил Бойко. Напомним, Президент Украины Виктор Янукович своим распоряжением № 1087/2010-рп уполномочил министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко на подписание Протокола о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического сообщества.