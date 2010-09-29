АМКУ требует обосновать мобильные тарифы на роуминг

Антимонопольный комитет Украины намерен рекомендовать мобильным операторам привести стоимость услуг международного роуминга к экономически обоснованному уровню. Об этом шла речь сегодня в ходе круглого стола в АМКУ, сообщает УНИАН. На заседании отмечалось, что в Европе тарифы на роуминг ниже, чем в Украине. «Почему украинцы должны платить больше, чем, скажем, французы, за услуги международного роуминга?» – отметил исполняющий обязанности председателя АМК Юрий Кравченко. После заседания он сообщил, что в ближайшее время АМК намерен предоставить свои рекомендации мобильным операторам относительно приведения стоимости этой услуги к экономически обоснованному уровню, и рассчитывает, что до нового года эти рекомендации будут выполнены. В противном случае антимонопольщики намерены реагировать в соответствии с конкурентным законодательством, в частности, применять штрафы. В свою очередь, представители компаний – мобильных операторов отметили на заседании, что более высокие тарифы зависят от ряда факторов, в частности, связаны с тем, что мобильные операторы Европы устанавливают для украинских операторов более высокие ставки. Они считают, что их ставки на роуминг не являются завышенными.