В Коктебеле собираются демонтировать газовую сеть

Жители курортного Коктебеля могут останутся в отопительный сезон без газоснабжения. Поставляющая компания – ЗАО «Теодосия» – считает нерентабельным подавать газ в поселок и собирается демонтировать сети, сообщает «Кафа». На прошлой неделе предприятие известило абонентов, что 4 октября Коктебель отключат от газа, а сети демонтируют. Эти действия объяснили якобы незначительным количеством абонентов, а также отказом мэра поселка Алексея Булыги от дальнейшей газификации. Газификация поселка началась три года назад. При этом практически во все многоэтажки сети прокладывались за счет жильцов. Кроме того, жильцы уплатили «Теодосии» по 11 тысяч гривен с квартиры за автономное отопление. В свою очередь и.о. гендиректора «Теодосии» Евгений Козловский утверждает, что компания не получает прибыли от Коктебеля и сама инвестирует средства в газификацию. «В Коктебеле газифицировано всего 25% от ранее планируемого объема. Мы больше не хотим быть инвесторами поселка, а поселковый голова ничего не делает для изыскания средств на газификацию, – пояснил Козловский.