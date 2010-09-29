Украина рассчитывает на 500 млн долл. от реализации транзитного коридора

Одной из самых приоритетных задач в сотрудничестве с Польшей украинское правительство считает создание автомобильного транзитного коридора из Евросоюза в Среднюю Азию. Об этом сказал журналистам в Варшаве вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, пишет УНИАН. Колесников подчеркнул, что строительство и реконструкция дорог через Польшу, Украину в Россию (на Ростов) и дальше на Южный Кавказ и Среднюю Азию создаст конкурентоспособный транспортный коридор. «Украина после строительства дорог может легко пропускать до 1 млн грузовых автомобилей в год. Это 500 млн евро дохода», - сказал он, отметив, что возможности развития железнодорожных грузовых перевозок через Украину уже исчерпаны. При этом вице-премьер сказал, что создание такого коридора возможно лишь при тесном сотрудничестве украинских властей как с властями Польши, так и России. Также Колесников уточнил, что этот проект вписывается в подготовку к чемпионату Евро-2012, который совместно с Польшей проводит Украина, отметив, что весной этого года Президент Украины Виктор Янукович поставил задачу сделать возможным проезд от западной до восточной границы Украины за 13-14 часов. Отметим, сегодня в Варшаве началось двухдневное четвертое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Польши и Украины под председательством вице-премьеров Бориса Колесникова и Вальдемара Павляка.