Оппозиционное правительство ждет гиперинфляцию

До конца года инфляция может достигнуть 15%. Об этом сегодня сообщил министр финансов оппозиционного правительства, народный депутат, члена фракции БЮТ Андрей Сенченко, передает УНИАН. Он утверждает, что сегодня перед Украиной возникла угроза гиперинфляции. По мнению депутата, продукты питания являются основной инфляционной составляющей, а его прогноз по продуктам питания остается негативным минимум до середины 2011 года. «Одна из причин заключается в том, что правительство Азарова печатало деньги в таком темпе, что мне сложно это с чем-то сравнить», - говорит Сенченко. По его словам, это было сделано через эмиссию государственных ценных бумаг. Сенченко также назвал одной из причин инфляции является дефицит госбюджета. Напомним, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем составила 1,2%, с начала 2010 года – 4,3%. По сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составил 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.