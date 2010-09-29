Клюев доволен инвестиционным климатом в Украине

В этом году в Украине сложился наиболее благоприятный инвестиционный климат за годы независимости. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Андрей Клюев во время выступления на ІІІ Международном инвестиционном саммите «Государственно-частное партнерство в контексте новой экономической политики Украины», сообщает пресс-служба политика. «В этом году у нас появился основной фактор, который влияет на инвестиционный климат в стране – это стабильность. И прежде всего, это политическая стабильность в нашей стране, после того как полностью была выстроена вертикаль власти», – отметил первый вице-премьер. По его словам, у Украины появился шанс выйти из разряда стран с низким уровнем экономики. «Сейчас как единый механизм работает в нашем государстве президентская вертикаль, Кабинет министров и Верховный Совет. У нас есть огромный шанс наконец-то вывести нашу страну на уровень экономически развитых стран», – заявил Клюев. По словам первого вице-премьера, одним из инструментов для привлечения инвестора и является новый закон о государственно-частном партнерстве. По мнению Клюева, если партнером предпринимателя является государство, то у частника «появляется дополнительная уверенность в успехе общих проектов».