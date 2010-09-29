Кабмин не будет покупать мебель и ноутбуки до 2012 года

Кабинет Министров Украины решил рационально расходовать бюджетные средства, на которые содержатся органы власти. Об этом говорится в постановлении №877 от 29 сентября, опубликованном на сайте правительства. Постановлением вносятся изменения в ряд нормативных и законодательных актов относительно расходов на содержание власти. В частности, до 2012 года органам власти запрещено покупать автотранспорт, мобильные телефоны, ноутбуки и проводить ремонт кабинетов за счет средств общего и специального фондов Госбюджета. Также запрещено покупать мебель, кроме случаев обустройства рабочих мест при увеличении количества сотрудников. Органы власти также обязаны разрабатывать и утверждать планы мероприятий по экономии электричества и уменьшить расходы на коммунальные услуги и энергоносители. Кроме того, власть обязана «разрабатывать и утверждать план мероприятий по погашению кредиторской задолженности за счет средств как общего, так и специального фондов госбюджета, и сокращению дебиторской задолженности», сказано в документе.