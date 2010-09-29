Медсестрам из домов престарелых добавили 15% зарплаты

Сегодня Кабмин установил 15%-ную надбавку к зарплате врачам, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием и младшим медицинским сестрам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной политики. Надбавка введена «за особые условия работы». Она коснется тех, кто работает в лечебных заведениях, подчиненных Минтруда, и обслуживает лежачих больных в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в гериатрических пансионатах и пансионатах для ветеранов войны и труда, в психоневрологических интернатах и детских домах-интернатах. По словам министра труда Василия Надраги, повышение заработной платы коснется около 8 тыс. представителей медицинского персонала. Повышение зарплат требует дополнительных государственных средств. До конца 2010 года понадобятся 8,2 млн. грн. с начислениями, а на 2011 год - 36 млн. грн.