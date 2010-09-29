Россияне усомнились в безопасности Ан-148

Эксплуатационная надежность самолета Ан-148 не соответствует ранее заявленной и не может обеспечивать достаточный уровень безопасности и регулярности полетов. Об этом говорится в презентации ГТК «Россия» - единственного эксплуатанта самолетов Ан-148 в России, сообщает Корреспондент со ссылкой на РИА «Новости». Такой вывод был сделан после трех месяцев эксплуатации российско-украинского самолета - с июня по август. Всего ГТК «Россия» эксплуатирует пять Ан-148. В период с 1 июня по 1 сентября 2010 года суммарный налет, с учетом аэродромных тренировок экипажей, на самолеты составил 1,725 тысячи часов. За это время было обнаружено 235 неисправностей. При этом суммарный простой для устранения неполадок с учетом ожидания поставки запчастей составил около 89 суток. В авиакомпании отмечают, что в течение трех летних месяцев по техническим причинам на Ан-148 произошло пять инцидентов с шасси, системой электроснабжения, системой управления самолетом. В ГТК «Россия» считают, что самой ненадежной системой в Ан-148 является система управления. В ней обнаружили 31 неисправность. Также к ненадежным отнесли систему интеграции общесамолетного оборудования (26 неисправностей), пилотажно-навигационное оборудование (19), средства управления полетом (17), вспомогательную силовую установку (17). При этом компания имеет замечания к надежности систем кондиционирования, фюзеляжа, крыльев и двигателя. В то же время в лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) заявили, что все указанные недоработки являются нормальным явлением и могут быть устранены. «Несмотря ни на что, самолет получился - впервые за 20 лет начато серийное производство новейшего пассажирского самолета, который в начале эксплуатации имеет ряд «детских болезней», через которые проходили все без исключения производители самолетов в мире», - подчеркнули в пресс-службе ИФК. ГТК «Россия», в свою очередь, отмечает, что Ан-148 не готов к полетам в Европу, что доказал аудит Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA). В ходе проверок были выявлены различные несоответствия ICAO, такие как низкое качество покраски самолетов, не предусмотренная возможность установки датчика высоты принятия решения на барометрическом высотомере, обрыв резиновых уплотнителей механизации на нижней части крыла и другие.