Осенью ускорится инфляция - эксперт

В Украине растут цены на пищевые продукты. За последний месяц молоко, в зависимости от сорта, подорожало на 14-23%. Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь констатирует, что цены на молоко и молочные продукты поднимаются из-за подорожания кормов. По его словам, урожай оказался не таким большим, как прогнозировали, потому люди вырезают скот, сообщает Немецкая волна. Эксперт отмечает, что в проекте нового налогового кодекса предусмотрена уплата НДС как со стороны производителей с каждой коровы, так и со стороны переработчиков. Правда, вернуть деньги можно будет через государственный фонд. Однако, зная практику сотрудничества с такими фондами, люди уже считают вероятные убытки. «Поэтому закупочные цены для переработчиков должны вырасти на величину НДС, а для того, кто продает, цены упадут на эти 20% НДС. Соответственно, это уменьшает предложение молока», - сказал Жолудь. Исходя из такой ситуации, Минагрополитики Украины уже рассматривает возможность импорта сухого молока и сливочного масла из Беларуси и Польши. Выросли цены и на мясо. По словам исполнительного директора Украинского клуба аграрного бизнеса Елизаветы Святковской, это предопределено, прежде всего, неурожаем зерновых в мире. Впрочем, в будущем есть надежда, что цены на мясо стабилизируются. Предпосылкой этому будет осуществление правительством программы поддержки животноводства и дотирования фермеров. Аналитики также считают, что ажиотажный спрос на крупы вскоре пойдет на убыль, и цены на них стабилизируются. Однако, по словам Жолудя, в целом инфляция осенью ускорится и на конец года составит 13%.