В Украине остаются без работы более 9% граждан

В Украине за первое полугодие уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 9,2%. Такие данные Главреду предоставил Государственный комитет статистики Украины. В частности, самый высокий уровень безработицы отмечен в Ривненской (13,0%), Черниговской (12,6%), Тернопольской (12,2%) и Сумской (12,1%) областях. В то же время самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в г. Киеве (6,7%), Одесской (7,0%), Днепропетровской (7,8%) областях и АР Крым (7,2%). Отметим, за январь-март 2010 года в Украине было зарегистрировано 9,8% безработных.