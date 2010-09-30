«НИБУЛОН» преодолевает полумиллионный рубеж на Полтавщине

С введением в эксплуатацию универсального зернового терминала в г. Кременчуг (Полтавской области) возможности по единовременному хранению зерна в Полтавской области ООО СП «НИБУЛОН» составят рекордные для края 500 тысяч тонн, а объем инвестиций в область уже приблизился к 700 млн. грн. Об этом заявил генеральный директор компании, Герой Украины Алексей Вадатурский во время церемонии закладки строительства комплекса в Кременчуге Полтавской области. Емкость элеваторных мощностей составит 75,6 тыс. тонн. Объект будет введен в эксплуатацию через 2 месяца и сможет принимать зерно с автомобильного и железнодорожного транспорта, а отгружать – на железнодорожный и водный. Мощность суточной отгрузки на каждый из видов транспорта – 5 тыс. тонн. Таким образом, будет обеспечена максимальная диверсификация логистического потенциала города и области. Ныне ведется активная подготовка к строительству комплекса, заложена причальная стенка длиной 250 метров, планируются дноуглубительные работы. Таким образом причал сможет принимать как грузовые, так и пассажирские суда. Вадатурский отметил, что Кременчуг является удачной логистической развязкой, играющей ключевую роль в построении агарной логистики региона. «Наши элеваторные мощности в Полтавской области расположены таким образом, что в зоне действия 60-80 км мы равномерно размещены на Полтавской земле. Это значит, будут оптимизированы перевозки автомобильным транспортом, и каждый фермер, каждый сельхозтоваропроизводитель или холдинг сможет сполна воспользоваться нашими элеваторными мощностями для того, чтобы обеспечить приемку, размещение, хранение зерна на наших предприятиях», - сказал он. «В данном случае производители области и региона вместе с нами смогут быть участниками внешнеэкономических контрактов и обеспечивать поставки зерна, к примеру, на рынок Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Бангладеш, Северной Кореи или Японии по мировым ценам и с максимальной экономией на транспортных затратах», - добавил Вадатурский. Хотя данный объект станет уже седьмым комплексом компании на Полтавщине, строительство вызвало колоссальный интерес и получило максимальное содействие со стороны властей как области, так и города. Глава Полтавской областной администрации Александр Удовиченко и городской глава Кременчуга Николай Глухов, присутствовавшие на церемонии закладки терминала, подчеркнули неоспоримое значение деятельности «НИБУЛОНа» в Полтавской области, а также острую необходимость скорейшего признания масштабной инвестиционной программы компании по возрождению украинских рек как судоходных артерий на национальном уровне. «Вы знаете, что Президент поставил задачу предложить инвестиционно-инновационную программу, модель. За один год всего не сделать, но то, что это генеральная линия и ее нужно воплощать в жизнь, и такие проекты доказывают, что это реально и можно делать», - отметил Удовиченко. Он добавил, что тесное сотрудничество лидера зернового рынка с областью, являющейся лидером зернопроизводства, должно быть максимально плодотворным. Поэтому, продолжил Удовиченко, местные власти сделают все возможное, чтобы в дальнейшем усилить экономический эффект совместной с инвестором работы. Он акцентировал внимание на том, что благодаря «НИБУЛОНу» в области уже не первый год развивается аграрная и транспортная инфраструктура мирового уровня, выстраивается замкнутый цикл производства, создаются постоянные рабочие места, ведется благоустройство городов и поселков, внедряются международные стандарты аграрного производства, обеспечиваются социальные нужды области, наполняется местный бюджет. В свою очередь Глухов сказал: «Мы очень надеемся, что со строительством этого предприятия, принятием на уровне правительства той инвестиционной программы, которую сегодня представлял Алексей Афанасьевич, инвестиционная привлекательность города возрастет». Он уточнил, что строительство технологичного, экономически эффективного и экологически безопасного предприятия в крупнейшем промышленном центре области является сегодня острой необходимостью. Мер города добавил, что в рамках сотрудничества с «НИБУЛОНом» в ближайшее время будет отремонтирован и оборудован стадион, проведено благоустройство парковой зоны, а благодаря подаренному компанией специализированному автомобилю КрАЗ город сможет привести в порядок дороги. Вадатурский добавил, в технологическом плане компания постоянно совершенствуется, и все предприятия «НИБУЛОНа» соответствуют высоким международным стандартам, что подтверждено международным экологическим аудитом. Он отметил, что успешное прохождение проверки является обязательным условием сотрудничества с такими институциями как ЕБРР и получения их финансирования. «НИБУЛОН» сполна доказал соблюдение высоких мировых стандартов производства. «Для нас это уже обыденная практика, когда мы строим и вводим в эксплуатацию предприятие, которое оказывает минимальное влияние на окружающую среду», - сказал он. Вадатурский уточнил, что компания гордится не только экологическими показателями производства, но и стандартами социальной политики, которые смело можно назвать новаторскими, особенно в аграрном секторе Украины. Сегодня, продолжил он, «НИБУЛОН» гордится уровнем социальной защиты в коллективе и политикой равных возможностей. Напомним, «НИБУЛОН» успешно реализует масштабный инвестиционный проект по возрождению украинских рек как транспортных артерий и сооружения современных зерновых комплексов. Объем инвестиций в проект достиг $470 млн. В рамках инициативы предусмотрено строительство 57 несамоходных и самоходных суден, в частности 14 морских и речных буксиров, а также 17 элеваторов, из которых 10 – речные комплексы на Днепре, Южном Буге и др. реках. В настоящее время уже построены и успешно работают 24 несамоходных судна и 3 буксира, а также 3 речных терминала (Черкасская, Полтавская и Запорожская обл.) и 5 элеваторных комплексов в Полтавской области. В ближайшее время будет открыт новый зерновой терминал в Полтавской области – в с.Марьяновка.