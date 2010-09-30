«НИБУЛОН» преодолевает полумиллионный рубеж на Полтавщине

30 сентября 2010, 11:33

С введением в эксплуатацию универсального зернового терминала в г. Кременчуг (Полтавской области) возможности по единовременному хранению зерна в Полтавской области ООО СП «НИБУЛОН» составят рекордные для края 500 тысяч тонн, а объем инвестиций в область уже приблизился к 700 млн. грн. Об этом заявил генеральный директор компании, Герой Украины Алексей Вадатурский во время церемонии закладки строительства комплекса в Кременчуге Полтавской области. Емкость элеваторных мощностей составит 75,6 тыс. тонн. Объект будет введен в эксплуатацию через 2 месяца и сможет принимать зерно с автомобильного и железнодорожного транспорта, а отгружать – на железнодорожный и водный. Мощность суточной отгрузки на каждый из видов транспорта – 5 тыс. тонн. Таким образом, будет обеспечена максимальная диверсификация логистического потенциала города и области. Ныне ведется активная подготовка к строительству комплекса, заложена причальная стенка длиной 250 метров, планируются дноуглубительные работы. Таким образом причал сможет принимать как грузовые, так и пассажирские суда. Вадатурский отметил, что Кременчуг является удачной логистической развязкой, играющей ключевую роль в построении агарной логистики региона. «Наши элеваторные мощности в Полтавской области расположены таким образом, что в зоне действия 60-80 км мы равномерно размещены на Полтавской земле. Это значит, будут оптимизированы перевозки автомобильным транспортом, и каждый фермер, каждый сельхозтоваропроизводитель или холдинг сможет сполна воспользоваться нашими элеваторными мощностями для того, чтобы обеспечить приемку, размещение, хранение зерна на наших предприятиях», - сказал он. «В данном случае производители области и региона вместе с нами смогут быть участниками внешнеэкономических контрактов и обеспечивать поставки зерна, к примеру, на рынок Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Бангладеш, Северной Кореи или Японии по мировым ценам и с максимальной экономией на транспортных затратах», - добавил Вадатурский. Хотя данный объект станет уже седьмым комплексом компании на Полтавщине, строительство вызвало колоссальный интерес и получило максимальное содействие со стороны властей как области, так и города. Глава Полтавской областной администрации Александр Удовиченко и городской глава Кременчуга Николай Глухов, присутствовавшие на церемонии закладки терминала, подчеркнули неоспоримое значение деятельности «НИБУЛОНа» в Полтавской области, а также острую необходимость скорейшего признания масштабной инвестиционной программы компании по возрождению украинских рек как судоходных артерий на национальном уровне. «Вы знаете, что Президент поставил задачу предложить инвестиционно-инновационную программу, модель. За один год всего не сделать, но то, что это генеральная линия и ее нужно воплощать в жизнь, и такие проекты доказывают, что это реально и можно делать», - отметил Удовиченко. Он добавил, что тесное сотрудничество лидера зернового рынка с областью, являющейся лидером зернопроизводства, должно быть максимально плодотворным. Поэтому, продолжил Удовиченко, местные власти сделают все возможное, чтобы в дальнейшем усилить экономический эффект совместной с инвестором работы. Он акцентировал внимание на том, что благодаря «НИБУЛОНу» в области уже не первый год развивается аграрная и транспортная инфраструктура мирового уровня, выстраивается замкнутый цикл производства, создаются постоянные рабочие места, ведется благоустройство городов и поселков, внедряются международные стандарты аграрного производства, обеспечиваются социальные нужды области, наполняется местный бюджет. В свою очередь Глухов сказал: «Мы очень надеемся, что со строительством этого предприятия, принятием на уровне правительства той инвестиционной программы, которую сегодня представлял Алексей Афанасьевич, инвестиционная привлекательность города возрастет». Он уточнил, что строительство технологичного, экономически эффективного и экологически безопасного предприятия в крупнейшем промышленном центре области является сегодня острой необходимостью. Мер города добавил, что в рамках сотрудничества с «НИБУЛОНом» в ближайшее время будет отремонтирован и оборудован стадион, проведено благоустройство парковой зоны, а благодаря подаренному компанией специализированному автомобилю КрАЗ город сможет привести в порядок дороги. Вадатурский добавил, в технологическом плане компания постоянно совершенствуется, и все предприятия «НИБУЛОНа» соответствуют высоким международным стандартам, что подтверждено международным экологическим аудитом. Он отметил, что успешное прохождение проверки является обязательным условием сотрудничества с такими институциями как ЕБРР и получения их финансирования. «НИБУЛОН» сполна доказал соблюдение высоких мировых стандартов производства. «Для нас это уже обыденная практика, когда мы строим и вводим в эксплуатацию предприятие, которое оказывает минимальное влияние на окружающую среду», - сказал он. Вадатурский уточнил, что компания гордится не только экологическими показателями производства, но и стандартами социальной политики, которые смело можно назвать новаторскими, особенно в аграрном секторе Украины. Сегодня, продолжил он, «НИБУЛОН» гордится уровнем социальной защиты в коллективе и политикой равных возможностей. Напомним, «НИБУЛОН» успешно реализует масштабный инвестиционный проект по возрождению украинских рек как транспортных артерий и сооружения современных зерновых комплексов. Объем инвестиций в проект достиг $470 млн. В рамках инициативы предусмотрено строительство 57 несамоходных и самоходных суден, в частности 14 морских и речных буксиров, а также 17 элеваторов, из которых 10 – речные комплексы на Днепре, Южном Буге и др. реках. В настоящее время уже построены и успешно работают 24 несамоходных судна и 3 буксира, а также 3 речных терминала (Черкасская, Полтавская и Запорожская обл.) и 5 элеваторных комплексов в Полтавской области. В ближайшее время будет открыт новый зерновой терминал в Полтавской области – в с.Марьяновка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять