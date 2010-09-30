В «Главреде» эксперты назовут причины подорожания продуктов

1 октября в 11.00 в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Рост цен на продукты питания: что дорожает, почему и на сколько?». В пресс-конференции примут участие: президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонид Козаченко, директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Украинской Академии аграрных наук, академик Петр Саблук. Также приглашен председатель Совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. Адрес редакции: г. Киев, ул. Стретенская, 2/8. Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. Справки по телефонам: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.