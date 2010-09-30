Украина пытается протолкнуть в Беларусь продукцию машиностроения

Украина заинтересована в сотрудничестве в машиностроительной сфере с Беларусью. Об этом на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев. Как сообщили Главреду в пресс-службе вице-премьера, при этом Клюев отметил, что нашу страну особенно интересует поставка в Беларусь продукции отечественного тяжелого и энергетического машиностроения. «Мы знаем о планах Республики Беларусь по реконструкции собственной энергетики, по строительству новых энергетических мощностей, и готовы принимать участие в этих проектах», - подчеркнул вице-премьер и прибавил, что речь идет, в частности, о Новокраматорском машиностроительном заводе, харьковской заводе «Турбоатом» и других. В свою очередь Сидорский поделился планами государства относительно развития собственного топливно-энергетического комплекса. По его словам, нефтегазовый комплекс Беларуси уже вышел за пределы страны, в частности, идет разработка нефтяных месторождений в Венесуэле. Также Беларусь заинтересована в разработке нефтеместорождений в других странах, в частности в Африке и некоторых азиатских странах. Напомним, сегодня, 30 сентября украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины Андреем Клюевым пребывает с рабочим визитом в Республике Беларусь. В частности делегация примет участие в 19-м заседании Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.