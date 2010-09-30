Азаров пообещал рассчитаться с польскими компаниями

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость перед польскими компаниями будет ликвидирована до конца года, и со следующего года возмещения будут происходить в автоматическом режиме. Об этом во время брифинга в Варшаве заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщили Главреду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. «Мы вернем НДС всем польским инвесторам до конца года, а с начала следующего года возмещения НДС будут происходить в автоматическом режиме», - отметил Азаров. Напомним, сегодня, 30 сентября, премьер-министр Украины Николай Азаров проводит официальный визит в Республику Польша.