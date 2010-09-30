Водителям троллейбусов задолжали 50 млн. гривен

В Украине задолженность по зарплате работникам городского электротранспорта составляет около 50 млн. грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замминистра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий Шаповаленко, передает УНИАН. Шаповаленко отметил, что на поддержку предприятий электротранспорта в этом году из государственного бюджета «живыми» деньгами в виде субсидии было выделено около 100 млн. грн. «Зарплату люди постоянно получают… Средства доходят до предприятий целевым назначением. Возмещаются затраты предприятий электротранспорта по оказанию услуг, в том числе, на выплату заработной платы… В целом экономика предприятий нуждается в восстановлении. Эта проблема может быть эффективно решена только при условии, что активно к этому вопросу подключатся местные органы власти, которые являются собственниками данного электротранспорта», - сказал он.