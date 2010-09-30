Россияне скупали соль, макароны и крупы

Наибольшими темпами в России росла реализация соли, крупы, макарон и молочных консервов. Об этом сообщает Интерфакс cо ссылкой на Росстат. Согласно сообщению, продажи соли в августе увеличились на 8,5%. Ее запасы в торговых организациях к августу прошлого года возросли на 6,7%. Реализация макаронных изделий увеличилась на 4,3%. Их запасы по сравнению с августом прошлого года снизились на 1,8%. Продажа крупы в августе увеличилась на 2,3%, ее запасы сократились на 9,8%. Но по сравнению с июлем темпы роста реализации несколько замедлились.