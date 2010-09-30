Тихонов пообещал пенсионерам 18% надбавки

Ветеранам и пенсионерам правительство обещает добавить 18% пенсии. Об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов во время выступления на Всеукраинском форуме ветеранов, сообщает пресс-служба Партии регионов. Виктор Тихонов сообщил, что Президент Украины вместе с правительством, несмотря на непростые экономические условия, делают все возможное, чтобы поддержать ветеранов, помочь в решении хотя бы элементарных проблем. Вице-премьер отметил, что в государственном бюджете предусмотрено 140 миллионов гривен на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны - инвалидов первой группы. «С августа мы установили инвалидам войны и участникам боевых действий ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии, которая будет увеличиваться вместе с прожиточным минимумом. В течение года мы обеспечим рост средней пенсионной выплаты не менее чем на 18 процентов», - подчеркнул Тихонов. «Конечно, это еще не те результаты, которыми мы могли бы гордиться. Только в условиях стабильности и согласия в обществе, утверждение высоких общечеловеческих ценностей мы сможем вернуть долги старшему поколению», - сказал он.