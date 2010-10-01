Всемирный банк выделяет кредит Пакистану

Всемирный банк выделяет Пакистану два кредита на сумму более 400-т миллионов долларов - на преодоление последствий катастрофических наводений. В обнародованном в четверг заявлении банк сообщает, что деньги пойдут на оплату импорта продовольствия, медикаментов, палаток, горючего и машин, а также на восстановление дорог. Кредиты выделены в рамках миллиардного пакета финансовой помощи Всемирного банка Пакистану, сообщает Радио Свобода. По предварительным оценкам банка, из-за наводнений в стране разрушены или повреждены около двух миллионов домов, более восьми миллионов людей вынуждены были покинуть жилье.