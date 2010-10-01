С сегодняшнего дня минимальная зарплата в Украине - 907 гривен

С 1 октября в Украине на 19 гривен поднимается минимальная месячная заработная плата. Теперь она составляет 907 грн. Также с 1 октября установлен новый прожиточный минимум - он составит 861 гривну. Как сообщают «Подробности» прожиточный минимум по основным социальным и демографическим группам населения устанавливается на таких уровнях: - для трудоспособных лиц - 907 гривен; - для детей в возрасте до 6 лет - 787 гривен; - для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 941 гривна; - для лиц, утративших работоспособность – 723 гривны.