КРУ передало в Генпрокуратуру дело «Укринформа»

Контрольно-ревизионное управление в Киеве по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного национального информационного агентства «Укринформ» с января 2008 по май 2010 года выявило финансовые нарушения на сумму 1,38 млн грн. Об этом сообщает Коммерсант-Украина. В частности, по данным КРУ, «Укринформ» использовал не по целевому назначению 695,4 тыс. грн, а выделенные в 2009 году 334,9 тыс. грн на оплату работы сотрудников информационного центра «Евро-2012 Украина» были потрачены на оплату труда внештатных сотрудников. Также агентство не перечислило в Государственный бюджет 30% поступлений от аренды имущества (151,3 тыс. грн). На генерального директора «Укринформа» Виктора Чамару составлен протокол за нарушения в ведении бухгалтерского учета. Кроме того, на пятерых должностных лиц агентства составлены протоколы о привлечении их к административной ответственности. Материалы ревизии переданы для рассмотрения в Генпрокуратуру. Комментируя выводы КРУ, Чамара сообщил, что в прошлом году агентство получило лишь 35% от необходимого финансирования. «Мы не признаем никаких нарушений, фигурирующих в выводах КРУ. У нас есть аргументы. Мы обязательно дадим свой ответ и Генпрокуратуре, и публично»,– заявил он.