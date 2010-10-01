Япония повысила налог на сигареты на 40%

Правительство Японии ввело самое серьезное увеличение налога в истории страны - почти на 40% вырос налог на сигареты. Об этом сообщает Би-би-си. Таким образом, власти Японии надеются заставить курильщиков бросить курить. Исследования показывают, что 60% курящих думают о том, чтобы бросить эту вредную привычку. В отличие от многих других развитых стран, в Японии не запрещено курение в ресторанах и барах. В Японии более трети мужчин курят, курящих женщин в стране - 12%. Кстати, за несколько недель до повышения цен в Японии выросли продажи сигарет почти в два раза.