Янукович: Украина ускорит приватизацию

Украина намерена ускорить приватизацию в целом ряде важных секторов экономики. Об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович на 7-й Ялтинской ежегодной встречи в пятницу, пишет «Экономическая правда». По словам Президента, речь идет о предприятиях энергетики, химической промышленности, машиностроения, секторов, ориентированных на внутреннее потребление. Как отметил Янукович, Украина готова открыть для инвесторов высокотехнологичные сферы, сотрудничать в сфере наноиндустрии и биотехнологий. Он добавил, что Украина заинтересована в привлечении инвесторов, ориентированных на долгосрочную перспективу. Напомним, на этой неделе правительство решило продать на конкурсе 92,76% "Укртелекома", а в ближайшее время ожидается начало приватизации тепловых энергогенерирующих компаний.