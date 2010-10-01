Продукты будут дорожать на 8% плюс украинская инфляция -эксперт

Продукты питания в мире подорожали в среднем на 7-8 %. В Украине сохраняется эта тенденция с учетом инфляции внутри страны. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Главреде» сказал председатель совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко. Эксперт привел примеры продуктовой инфляции в мире. По его словам, в странах Евросоюза с начала года хлеб подорожал в среднем на 17%, мясо – на 15%. Молоко подорожало примерно на 10% и только в отдельных странах. Средний рост цен на продукты в США составил около 6%. При этом в мире продукты подорожали на 7-8%. «Это общемировая тенденция, которая вызвана двумя факторами – стремительным ростом населения и сокращением производства», - скзаал Козаченко. По его словам, продукты будут дорожать на 7-8% ежегодно. «Это объективные процессы. Просто в других странах этому не уделяют так много внимания как у нас, потому что для жителей развитых стран затраты на продукты составляют втрое меньшую часть дохода, чем у украинцев», - заявил эксперт. Козаченко также считает, что искусственное сдерживание цен в Украине может привести к банкротству производителей. «От сдерживания цен очень страдают фермеры. … Крестьяне теряли 15 млрд гривен из-за запрета на экспорт зерна, - сказал Козаченко. – В тех странах, где контролируют цены, контролируют и рентабельность предприятий».