Лапа: Тенденции на рынке продуктов приобретают нездоровую окраску

Украинские цены на продукты питания растут так же, как и во всем мире, однако вокруг темы нагнетается нездоровый ажиотаж. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Главреде» сказал генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа. «Тенденции приобретают нездоровую окраску. Складывается впечатление, что дорожает все», - сказал Лапа. По его словам, основной проблемой для производителей может стать «возвращение покупателя к продукту». «Мы три месяца говорим о том, что какие-то продукты дорожают, покупатель воспринимает это как необратимую тенденцию, а затем нужно три года, чтобы он (покупатель. – ред.) вернулся за этим продуктом», - сказал эксперт. По его словам, тенденции к подорожанию действительно являются необратимыми в мировом масштабе, однако в Украине ситуация подогревается искусственно. «Например, по молочным продуктам: перерабатывающие предприятия всегда повышают цены зимой. Но в этом году они увеличили закупки в августе. Увеличился спрос – поднялась цена», - говорит Лапа. По его словам, в случае с гречкой покупатели из-за искусственного ажиотажа переплачивали по 2-3 гривны за килограмм, тогда как закупочная цена на крупу оставалась неизменной.