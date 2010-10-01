Законодательные изменения навредят АПК - эксперт

Следующий год будет трудным для агропромышленного комплекса Украины из-за ожидаемых изменений в законодательстве. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Главреде» сказал генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа. По словам эксперта, руководство страны «ищет быстрые решения», которые не могут дать длительного эффекта и помочь аграриям. «Основные риски 2011 года – это изменения в бюджете на дотации и принятие нового Налогового кодекса», - считает Лапа. По его мнению, выплату дотаций для производилетей молока могут перевести «в ручной режим», когда каждому производителю, в том числе частным хозяйствам придется оформлять ряд документов. «Сейчас человек продает молоко, получает оплату и просто ставит подпись в документе. После изменений ему придется брать справки о том … что у него действительно есть корова, открывать счет в банке. И еще неизвестно, из каких фондов и как будут выплачивать эти дотации», - говорит эксперт. Также Лапа отметил, что в проекте Налогового кодекса отменяются льготы для АПК, что тоже чревато неприятными тенденциями в агробизнесе.