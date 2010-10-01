NASA массово увольняет сотрудников

Более 1200 сотрудников NASA будут уволены, несмотря на то, что Конгресс США одобрил бюджет Национального космического агентства на сумму 19 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN. Увольнения коснулись сотрудников агентства, которые работали по программе использования космических шаттлов. Многие работали с момента запуска программы в начале 1980-х годов. Представители агентства заявили, что даже если бюджет и поможет сохранить работников, «это случится не завтра». Напомним, шаттлы перестанут использоваться в июне будущего года. Ожидается, что с закрытием программы NASA покинут более 9 тысяч человек.