Эксперты: Оснований для стремительного роста цен на продовольствие нет

Эксперты считают, что цены на продукты питания существенно не увеличатся. «Я не вижу оснований для того, чтобы цены росли более чем на 5-6%, максимум 8% на протяжении года», - заявил во время пресс-конференции в «Главреде» президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Леонид Козаченко. Он отметил, что цены на продовольствие будут зависеть от политической конъюнктуры и популизма. «Если завтра руководители государства скажут, что у нас хватит хлеба только до конца года, то люди будут бегать и хвататимуть с полок все подряд - и муку, и хлеб. В таком случае цена на хлеб может подскочить вдвое. Это характерно для Украины», - пояснил эксперт. Генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа считает, что оптовые цены реализации на большинство продуктов питания уже достигли максимума. «Двигаться дальше в направлении повышения цен означает создать себе проблемы на полгода-год вперед. Потому что люди перестанут покупать дорогие продукты, изменят рацион и перейдут на более экономичную продукцию, в частности, на импортную. Это путь вникуда», - отметил специалист. Успокаивает потребителей и директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Украинской Академии аграрных наук, академик Петр Саблук. «Оснований для особых волнений нет. Поскольку в этом году в Украине, в отличие от других государств, достаточное количество произведенной аграрной продукции», - заверил эксперт. При этом Саблук отметил, что рост розничных цен на продукты питания является исключительно манипуляциями посредников между производителями и потребителями. «В структуре розничной цены стоимость продукции 50%, а то и меньше. Все остальное - «накрутка» посредников и хранителей», - добавил он.