Фонд Госимущества продаст «Укртелеком» на открытом аукционе

Фонд государственного имущества Украины готовится к конкурсу с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Укртелеком». Соответствующее объявление опубликовано в «Ведомостях приватизации» ФГИУ. Фонд госимущества предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке конкурсных условий продажи госпакета акций предприятия. Напомним, 27 сентября Кабмин издал распоряжение №1884-р, которым государственный пакет акций ОАО «Укртелеком» в размере 92,79% уставного фонда будет выставлен на продажу.