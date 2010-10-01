Азаров похвалился перед МВФ маленькой задолженностью по НДС

по состоянию на 1 октября долг государства по возмещению НДС сокращен до 3 млрд. гривен. Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с главой МВФ Домиником Стросс-Каном. Азаров подчеркнул, что правительство выполняет все обязательства и сократило задолженность по возмещению НДС с 60 млрд до 3 млрд гривен. «Мы исполнены решимости к Новому году прийти с нулевой задолженностью по НДС», - сказал Азаров. Премьер также пообещал запустить режим автоматического возмещения НДС уже с 2011 года.