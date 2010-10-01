Азаров сообщил МВФ, что «Нафтогаз» уже лечат

Правительство уже начало процесс реформирования НАК «Нафтогаз Украины». Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с председателем МВФ Домиником Стросс-Каном, сообщили «Главреду» в пресс-службе Кабмина. Азаров проинформировал, что наша страна приняла чрезвычайно важный Закон «О рынке газа» и несколько дней назад присоединилась к Европейской энергетической хартии. «Таким образом мы начинаем процесс реформирования системы «Нафтогаза». Оно позволит сделать предприятия, которые работают в отрасли транспортировки и добычи газа, прибыльными», - отметил он. Напомним, 23 сентября Верховная Рада утвердила финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2011 год.